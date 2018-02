"Dignità": il nuovo video rap del trevigiano Mattia Vanin

Da ballerino a rapper: la carriera solista di Sig.Mat continua grazie alla pubblicazione del terzo singolo scritto e interpretato dal giovane musicista diciassettenne

PAESE Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Claudio Bisio aveva deciso di assegnare il golden buzzer agli Inequalities, la crew di ballerini-breakdancer che aveva conquistato la finale del noto programma televisivo "Italia's got talent".

Da allora, per il trevigiano Mattia Vanin, la strada verso il successo è continuata nonostante la sua giovanissima età. Dopo l'esperienza televisiva del talent show, il diciassettenne originario di Paese ha deciso di continuare a praticare breakdance a livelli internazionali, provando nel mentre a intraprendere anche una carriera come solista nel mondo della musica rap e hip-hop. L'esordio è avvenuto con il singolo "Attento" a cui ha fatto seguito la canzone "Falsi Freestyle". Entrambi i brani sono stati pubblicati nel 2017 e hanno riscosso un discreto successo su Spotify e Youtube. Il 23 febbraio Mattia Vanin, conosciuto con il nome d'arte di Sig.Mat, ha pubblicato il video di "Dignità" suo terzo lavoro nato dall'esigenza di esprimere un suo personalissimo sfogo contro chi si vende ed è disposto a tutto pur di arrivare al successo. Il video, in cui Sig.Mat canta sopra un water, è diretto da Leonardo Maso e prodotto da Planet Studios. A produrre la canzone è stato invece Looney.