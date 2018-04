I tifosi di TVB in aiuto ai bambini orfani dell'ebola

Donati 2490 euro ad Around Us Onlus, associazione benefica, con sede a Monastier, che opera in Sierra Leone attraverso i padri Giuseppini del Murialdo

Duemilaquattrocentonovanta euro, sono stati consegnati da Giovanni Favaro Direttore Generale di De' Longhi Treviso Basket ad “Around Us Onlus” l'associazione benefica, con sede a Monastier nel trevigiano, che opera in Sierra Leone attraverso i padri Giuseppini del Murialdo. 2.490 euro che sono il frutto della vendita delle “fregolote” ai tifosi che hanno partecipato alla partita di Campionato di A2 di basket al Palaverde contro il GSA di Udine.

Serviranno per portare avanti le tante iniziative di solidarietà a favore dei bambini rimasti orfani dall'epidemia di ebola e dalla spaventosa frana che ha causato migliaia di morti lo scorso luglio in Sierra Leone “E’con orgoglio che consegniamo questo denaro- ha detto Giovanni Favaro- Perché lo sport deve essere solidarietà; lo sport deve essere valori! E noi abbiamo un compito: quello di trasmettere questi valori al nostro settore giovanile e anche ai nostri tifosi. Abbiamo scelto “Around Us Onlus” perché è un'associazione che sta facendo tanto del bene in un paese disagiato e pieno di problemi. Noi dobbiamo essere vicini a chi ha problemi” ha detto il Direttore Generale di TVB Giovanni Favaro.

A breve, il 10 maggio prossimo, partirà una delle quattro missioni annuali dei medici poli specialistici di “Around Us Onlus” che per 16 giorni andrà in Sierra Leone, all'ospedale di Mabesseneh, vicino a Lunsar, per curare adulti e bambini. I sanitari, un urologo un ginecologo, un chirurgo e una strumentista di sala operatoria, andranno anche a supporto dei colleghi del Cuamm con il quale “Around Us Onlus” da alcuni mesi sta collaborando.

Il 10 maggio prossimo partiranno, oltre al presidente il dottor Massimo Dal Bianco urologo, anche la vicepresidente di Emanuela Calvani e Matteo Geretto che consegneranno direttamente nelle mani di Padre Gianni Zanni, Padre Maurizio Boa e Padre Mario Zarantonello i 2.490 euro donati dal Treviso Basket. “Questa denaro servirà per il progetto alimentare -ha detto Emanuela Calvani- per 150 ragazzi orfani che frequentano la scuola dei Giuseppini del Murialdo gestita dai nostri Padri. Denaro importante che consentirà di pagare le tasse scolastiche e fornire a questi ragazzi due pasti al giorno. L’ebola, infatti, ha messo in ginocchio l'intero paese e ha lasciato migliaia di orfani. “Dal 2007 andiamo ogni anno in Sierra Leone- ha detto Matteo Geretto - responsabile comunicazione Sogedin. Ci accolgono con un entusiasmo. Per loro anche una sacca di cibo o uno zaino con dei quaderni è qualcosa di prezioso. Quest’anno ci sarà l’inaugurazione del campo da calcio che abbiamo realizzato e che la squadra dei ragazzi mutilati utilizza per le partite -ha detto Matteo Geretto- sono fenomenali tant’è che ora si spostano per la Sierra Leone invitati a giocare con le altre squadre di calcio del paese. Il loro coinvolgimento nello sport è stato essenziale per far tornare loro la fiducia in sè stessi e nella vita” ha concluso Matteo Geretto.

I sanitari di “Around Us Onlus” vanno lì a titolo di volontariato; si pagano personalmente il viaggio usufruendo delle loro ferie. “Prima o poi ci andiamo anche noi -ha detto Giovanni Favaro- sarebbe giusto portare anche qualche giovane, così da creare un gemellaggio tra uguali generazioni di realtà diverse ma con le stesse speranze per il futuro” ha detto Favaro “Li abbiamo visti giocare a calcio, chissà forse un giorno diventeranno anche dei bravi cestisti...” ha detto il Direttore Generale di TVB.