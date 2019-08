Easterbed, l'avvocato trapper è tornato: ecco il nuovo singolo "Gangsta"

"Il brano Gangsta è stato il frutto di diversi mesi di lavoro. Ce l’ho messa tutta per crescere artisticamente in quest’ultimo periodo e spero con tutto il cuore che l’impegno e la passione ripaghino i miei sforzi" ha raccontato ai nostri microfoni il 30enne Alessio Pasqualetto, alias Easterbed, cantante trapper ma anche rampante avvocato nel Foro di Treviso.

Regia, Dop: Marco Berton – Marco Zaggia

Montaggio: Marco Zaggia – Flavio Brunelli

Casa di produzione: HERMADA Productions di Marco Zaggia

Label: TRB rec di Andrea Tognassi