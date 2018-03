Nuovo ecosportello Contarina a Paese: "Distributori automatici anche nei comuni vicini"

Ecco quali comuni servirà il nuovo "Punto Contarina"

Novità per i cittadini dei Comuni limitrofi di Paese, Istrana, Morgano e Quinto di Treviso: alla presenza delle Autorità e della cittadinanza, oggi è stato inaugurato il nuovo Punto Contarina, che servirà tutte le utenze dei quattro Comuni. I nuovi uffici si trovano in Via Verdi 8 a Paese, in una posizione comoda da raggiungere anche dagli altri Comuni limitrofi. Cittadini e attività economiche potranno accedervi per richiedere informazioni, attivare i diversi servizi forniti da Contarina e ricevere notizie su progetti e nuove iniziative attivate dall’azienda.

Il Punto Contarina offre degli uffici ampi e luminosi, con un’adeguata sala d’attesa e un sistema automatico di gestione delle attese, in grado di gestire in maniera flessibile ed efficiente il flusso di utenti. Inoltre è presente un distributore automatico di sacchetti funzionante 24 ore su 24, come uno sportello bancomat, che consente di velocizzare le operazioni di ritiro evitando le code, utilizzabile anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli uffici. “Questo nuovo sportello polifunzionale – spiega il presidente di Contarina Franco Zanata – rappresenta un salto di qualità nel servizio reso al cittadino, nell’ottica di offrire risposte immediate alle diverse esigenze e migliorare la qualità offerta. Tutto ciò è frutto di un’attenta riprogettazione del sistema di relazioni con il pubblico, avviata in collaborazione con tutte le Amministrazioni Comunali, che man mano coinvolgerà anche altri sportelli del territorio”.

I Sindaci di Paese, Istrana, Morgano e Quinto di Treviso, intervenuti all’inaugurazione, hanno espresso grande soddisfazione per i nuovi locali e le caratteristiche del servizio ora a disposizione dei propri cittadini. La nuova sede sostituisce gli attuali uffici presenti nei quattro Comuni, offrendo una maggiore fruibilità del servizio grazie alla presenza di più operatori e di un orario di apertura più ampio. Il nuovo Punto Contarina, infatti, sarà operativo a partire da lunedì 12 marzo con i seguenti orari: lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18 e le mattine di martedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30.