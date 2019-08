Nei guai mentre cerca di attraversare il Piave: 30enne salvato dall'elisoccorso

Tanta paura ma fortunatamente tutto è finito per il meglio per un trentenne brasiliano che venerdì sera, verso le ore 19, è stato soccorso dal Nucleo Elicotteri dei vigili del fuoco di Venezia nei pressi della diga sul Piave a Nervesa della Battaglia. L'uomo si era infatti addentrato nel fiume per un bagno, ma ben presto è rimasto bloccato su alcune rocce a causa della forte corrente che imperversa in zona. A quel punto, incapace a tornare a riva, ha chiamato la moglie che a sua volta ha allertato i soccorsi. Sul posto sono quindi per primi giunti i vigili del fuoco di Montebelluna e poi l'elisoccorso che, una volta fatto scendere a terra un soccorritore, ha imbragato il malcapitato per poi sollevarlo e riportarlo finalmente a riva.