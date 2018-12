"Corro quindi sono": un film racconta la vita del trevigiano Bernardo Bernardini

"Bernardo - Corro quindi sono" è un documentario in fase di pre-produzione sulla figura del triatleta trevigiano che, nonostante il grave incidente che lo ha reso invalido in giovane età, non ha mai smesso di inseguire la sua passione per lo sport. Lo Studio C.22 ha iniziato a girarlo ed ora è alla ricerca di finanziamenti per poter completare le riprese