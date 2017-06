Gattino perde la vita dopo essere stato gettato in un giardino dai suoi padroni

Gesto disumano nella Marca. Il piccolo micetto, nato prematuramente, non è riuscito a salvarsi nonostante le amorevoli cure dell'Oipa Treviso.

TREVISO Ha lottato con tutte le sue forze ma alla fine la morte ha avuto il sporavvento. Un piccolissimo gattino, nato prematuramente nei giorni scorsi, è stato gettato e abbandonato in un giardino della Marca insieme al fratello che purtroppo non ce l'ha fatta. Un gesto vile e brutale i cui responsabili non sono ancora stati identificati.

I volontari dell'Oipa Treviso erano riusciti a scaldare l'animale e ad alimentarlo con un sondino ma il piccolo era venuto al mondo troppo presto tanto da non avere nemmeno i polpastrelli del tutto formati e parecchie zone del corpo senza pelo. Caratteristiche che un micino, nato nei giusti tempi dopo 60 giorni di sviluppo, non dovrebbe certo avere. Due mamme gatte l'hanno rifiutato quindi l'unica strada rimasta era quella dell'alimentazione artificiale. Prima di spirare il gattino ha provato a tratti a fare le fusa in segno di riconoscenza verso i volontari arrivati in suo soccorso ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. "L'abbiamo avvolto in un mondo di baci prima che per sempre salutasse la vita a cui tanto si era aggrappato" ha dichiarato il personale intervenuto nel disperato tentativo di salvataggio. L'Oipa Treviso, da sempre attivo nella protezione degli animali, ha ora bisogno più che mai di fondi per aiutare lui e altri gattini abbandonati nella provincia di Treviso.