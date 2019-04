"Grigliata fantastica": in attesa di Pasquetta Del Puppo reinterpreta "Luci d'America" di Ligabue

"Con i primi caldi già si espande nell'aria il profumino della carne ai ferri e mi son sentito in dovere di scrivere una parodia, una sorta di dedica romantica per tutti quelli che, come me, amano le grigliate in compagnia!"