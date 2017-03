Home Festival 2017, sul palco ecco la band berlinese dei Moderat

Svelato il primo nome della line-up della manifestazione che si svolgerà in Dogana dal 30 agosto al 3 settembre

TREVISO Nella giornata di giovedì 31 agosto all’Home Festival protagonisti saranno i berlinesi Moderat. La società che organizza l’evento, che lo scorso anno ha portato ottantottomila spettatori in zona ex Dogana a Treviso, è orgogliosa di aver chiuso questa trattativa così importante. “Ma è solo l’inizio, a breve annunceremo altri nomi”, spiegano. “Siamo infatti impegnati nella strada di avvicinamento al festival, fatta di secret show e eventi collaterali. Anticipiamo fin da adesso che i prossimi giorni saranno caldi. Abbiamo infatti programmato una raffica di annunci, tutti alle ore 12, tutti sulla nostra pagina di Facebook, destinata ad avere una impennata di visite dopo aver superato i centomila fan. Queste le prossime date nelle quali annunceremo gli headliner: giovedì 9 marzo, lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17”.

Di certo l’Home Festival è il palcoscenico perfetto per i Moderat. Band elettronica tedesca nata nel 2002 a Berlino dalla collaborazione tra il musicista e producer Sasha Ring, noto come Apparat, e Modeselektor, gruppo composto da Gernot Bronsert e Sebastian Szary. Una fusione di stili potente e armonica il cui risultato è una autentica orchestra elettronica. Il loro primo Ep risale al 2002 ma è nel 2009 con l’album Moderat I che la band berlinese definisce e perfeziona la sua identità musicale, imponendosi al grande pubblico. Nel 2013 pubblica il secondo volume Moderat II e il successo è enorme. Non tarda ad arrivare quindi il terzo e ultimo volume della trilogia: in giugno 2016 esce Moderat III. “Più maturo, ma non navigato – così la band lo presenta nel proprio sito - più saggio ma non senza riserve, più esperto ma senza aver sacrificato lo spirito pioniere”. L’elettrizzante sinfonia del terzo millennio sta per travolgere Treviso.

Per festeggiare questo primo headliner di Home Festival 2017 (da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre) gli organizzatori hanno deciso di aprire le prevendite “early bird” ad un prezzo promozionale di 22 euro. Chiusa questa finestra, il costo per la prima serata di Home Festival salirà a 29 euro. Informazioni e modalità di acquisto nella sezione “ticket” di www.homefestival.eu.