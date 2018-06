Home Festival Pop Up Store, la "Casa" si sposta in città!

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

TREVISO E’ stato inaugurato oggi, lunedì 18 Giugno, il nuovo spazio che la Camera di Commercio di Treviso – Belluno ha voluto concedere all’HomeFestival per portare in città un assaggio del grande evento internazionale. Ho voluto che l’Home Festival fosse proprio qui – afferma il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza - in questa tappa cittadina, nella “casa delle imprese”, incaricata dal Governo, della promozione del territorio sotto il profilo culturale e turistico. L’Home Festival rappresenta un vero orgoglio imprenditoriale di un grande evento internazionale, traino per il turismo trevigiano e delle provincie venete.

"Home Festival Pop Up Store" è questo il nome dello spazio di #hf18 in Piazza Borsa che da oggi a settembre accoglierà i turisti festivalieri a Treviso. Sarà uno spazio informativo, attraverso il quale Hf si metterà in mostra organizzando eventi e dando informazioni. Per l'occasione Hf ha pensato di valorizzare il suo rapporto coi trevigiani proponendo un’offerta speciale a chi vive a Treviso o provincia: per un periodo di tempo limitato i ticket saranno messi in vendita a 20 euro invece di 30. Basterà presentarsi con la carta d’ identità.

Nei prossimi giorni lo spazio sarà poi al centro di eventi e manifestazioni che saranno svelati a breve. "Siamo orgogliosi di questa opportunità che ci viene data per promuovere la Marca Trevigiana e il nostro festival", spiega Amedeo Lombardi, founder di Home Festival. “Il Pop Up Store di Piazza Borsa rappresenta il meglio che Home Festival dà alla città. È infatti localizzato nella sede della Camera di Commercio e quindi evidenzia l’indotto economico che genera per il territorio. È situato di fronte alla statua di Mario del Monaco a ribadire il legame con l’arte e la musica per gli eventi che andremo a realizzare. Riqualifica una zona della città, mettendosi al servizio dei turisti e degli amanti dei festival che visiteranno il centro storico e le bellezze del Veneto. Senza infine dimenticare i nostri concittadini che potranno godere della manifestazione a prezzi agevolati”.

“Un plateatico, un fronte office con animazione, sono la miglior ricetta per animare un quadrante della città che troppe volte è salito agli onori della cronaca per episodi di microcriminalità e degrado – afferma il sindaco di Treviso Mario Conte -. Ringrazio ovviamente Amedeo Lombardi di Home Festival e il Presidente Mario Pozza della Camera di Commercio che con questa iniziativa hanno deciso di andare esattamente nella direzione della nostra idea di città. Una città viva, sicura, giovane che offre qualità nella proposta culturale. Questo sarà il primo passo di un percorso di crescita dove l'Amministrazione vuole con determinazione incentivare tutti quei soggetti che, parallelamente alla propria attività imprenditoriale, manifestano il desiderio di investire sulla cultura e sulla rivitalizzazione della città”.

HOME FESTIVAL IN PILLOLE – La nona edizione di Home Festival si celebra a Treviso in zona ex Dogana da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre 2018. Questi i numeri dei presenti nelle passate edizioni: 27.000 nel 2010, 55.000 nel 2011, 85.000 nel 2012, 107.000 nel 2013 (ultimo anno nel quale il festival è stato gratuito), 70.000 nel 2014 (ingresso 5 euro), 80.000 nel 2015 (ingresso 15 euro), 88.000 nel 2016 (ingresso 22 euro) come nel 2017; ingressi simili lo scorso anno con una serata in meno. Home Festival è un evento che unisce la musica (sul main stage, tra gli altri, hanno suonato Editors, The Prodigy, Duran Duran, Martin Garrix, 2Cellos, Franz Ferdinand, Paul Kalkbrenner, The Libertines, Interpol, Subsonica, Elio e Le Storie Tese, Fedez, Piero Pelù, J-ax, Simple Plan e The Bloody Beetroots) ad arte e intrattenimento e che si sviluppa su un’area di circa centomila metri quadri dotata di camping e raggiungibile via treno, bus e aereo. Alcune fotografie dell’edizione 2017: circa duecento show tra live, dj set e presentazioni di libri e dibattiti culturali, ventimila metri quadri di strutture commerciali, venti punti di ristorazione, creazioni handmade e proposte da trenta associazioni diverse, area sport, mostre d’arte. HomeFestival è l’unico esempio in Italia di Festival musicale divenuto punto di aggregazione culturale e scambio tra persone, un evento che genera indotto economico in molti settori e che è polo di attrazione turistica internazionale grazie alla vicinanza con Venezia. Per informazioni e biglietti: www.homefestival.eu

Line Up Day by Day

DAY1 Giovedì 30 agosto

ALT J - WHITE LIES - THE WOMBATS - DJANGO DJANGO - FLOATING POINTS Live- NIC CESTER & THE MILANO ELETTRICA - GEORGE FITZGERALD Live- CANOVA - COMA_COSE - SELTON - LEMANDORLE - HÅN - CRLN - BRUNO BELISSIMO - DAMIEN MCFLY - THE ANDRÉ - SEM&STÉNN - ALTRE DI B - VETTORI - HER SKIN

and many more

DAY2 Venerdì 31 agosto

THE PRODIGY - INCUBUS - PROZAC+ (2O ANNI DI ACIDOACIDA) - MELLOW MOOD - RONI SIZE ft. DYNAMITE MC - MINISTRI - TROPICAL PIZZA SOUNDSYSTEM - BELIZE - JACK JASELLI - PAOLO BALDINI DUBFILES - CACAO MENTAL - HIT-KUNLE - MAKAI - WEIRD BLOOM - LA SCIMMIA - BLACK SNAKE MOAN - ALCESTI - THE YELLOW TRAFFIC LIGHT - TWO BIRDS ONE STONED

and many more

DAY3 Sabato 1 settembre

ERIC PRYDZ - AFROJACK - FRAH QUINTALE - COSMO - DARK POLO GANG - CARL BRAVE X FRANCO 126 NITRO - RKOMI - QUENTIN40 - ELETTRA LAMBORGHINI - M¥SS KETA - CIMINI - SANTII - GO DUGONG live - ACKEEJUICE ROCKERS - TAURO BOYS + TUTTI FENOMENI - THELONIOUS B. - AINÈ - TERSØ - ANDREA POGGIO - SEALOW - BONETTI

and many more

DAY4 Domenica 2 settembre

CAPAREZZA - XXXXX - FRANCESCA MICHIELIN - MOTTA - A CASA DI RALF w/ DJ RALF + CAROLA PISATURO + ANGLE Live + CAPOFORTUNA Live + DJ CHRISTIAN EFFE - MR. RAIN - GIONNYSCANDAL - MARIA ANTONIETTA - FRENETIK&ORANG3 - INTERGALACTIC LOVERS - JOAN THIELE - EUGENIO IN VIA DI GIOIA - MASAMASA - GENERIC ANIMAL - RICCARDO ZANOTTI “Pinguini Tattici Nucleari” - TOBJAH - PALETTI - MANITOBA - DAVIDE PETRELLA

and many more

Ticket Alert

Biglietti disponibili su http://bit.ly/ticketsHF18 oppure presso

Ticketone e Mailticket

DAY1 Giovedì 30 agosto: 30 euro + 4,50 di diritti prevendita

DAY2 Venerdì 31 agosto: 30 euro + 4,50 di diritti prevendita

DAY3 Sabato 1 settembre: 30 euro + 4,50 di diritti prevendita

DAY4: SUNDAY FAMILY, Domenica 2 settembre: 30 euro + 4,50 di diritti prevendita

Abbonamento FULL Festival: 90 euro + 13,50 di diritti prevendita