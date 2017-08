Home Festival: iniziati i preparativi in zona Dogana

Ad annunciarlo sono gli organizzatori dell'attesissimo evento trevigiano che inizierà il prossimo 30 agosto. Attese centomila persone in città. Tantissime le novità

TREVISO Sono iniziati ormai diverse ore fa i primi lavori per dare vita alla nuova area di Home Festival, l'attesissimo evento che inizierà il prossimo 30 agosto in zona Dogana a Treviso. Grazie a un video pubblicato in Rete dagli organizzatori del festival si può vedere qualche prima anticipazione su come sarà il palco principale di quest'anno e sulle altre strutture che vi sorgeranno attorno.

Un'area vastissima pronta ad accogliere anche quest'anno migliaia di fan desiderosi di assistere alle esibizioni di alcuni tra i più grandi artisti internazionali del momento. Tra le novità più apprezzate di questa edizione anche l'installazione di un bunjee jumpin' alto una sessantina di metri. Un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che verranno a Treviso per vivere l'atteso festival musicale.