Treviso, l'amministrazione inaugura Largo Zoppelli Editore

La cerimonia di intitolazione del piazzale davanti alla scuola Giovanni XXIII ad una famiglia simbolo della Città...

La giunta in considerazione dell’opportunità di tramandare nel tempo la memoria dell’attività degli editori Zoppelli che per ben 4 generazioni (Luigi, Fausto, Luigi e Fausto) hanno svolto a Treviso l’attività di librai, editori e tipografi contribuendo fattivamente e con constante volontà alla crescita culturale della città di Treviso, nonché a far conoscere il nome di Treviso nel resto d’Italia, ha ritenuto di accogliere la proposta di intitolare loro l'area parcheggio situata nei pressi di Via Lancieri di Novara.