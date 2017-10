Terraglio Est, inaugurazione "a metà", Giuriati: "Non resti un'opera incompiuta"

Si chiude, o quasi, il cerchio dell'opera "Passante di Mestre". Ecco come cambierà la viabilità secondo i sindaci. La polemica di Barbisan (Lega Nord): "Manildo assente"

LA POLEMICA: MANILDO ASSENTE “Solo sterili polemiche quelle del Sindaco di Casier. Sulla continuazione del tracciato il sindaco di Casier solleciti il collega Manildo che fino ad oggi non ha proferito parola”. Queste le dichiarazioni di Riccardo Barbisan, vice capogruppo Lega Nord in Consiglio regionale del Veneto, che commenta così le parole del sindaco di Casier sulla eventuale continuazione dell’infrastruttura fino a Treviso “Paragonare i soldi impegnati per il referendum sull’autonomia alla realizzazione di un’infrastruttura significa non conoscere la situazione odierna. La Regione del Veneto ha tutto l’interesse che l’arteria arrivi fino a Treviso, è altresì vero però che i continui tagli del Governo centrale – afferma Barbisan – hanno penalizzato fortemente la nostra regione che ad oggi non ha la disponibilità economica per finanziare un’opera simile. Ricordo che per arrivare alla tangenziale di Treviso – continua il vice capogruppo leghista – sarebbe necessario, se non addirittura fondamentale, che Manildo proferisse parola, cosa che ad oggi non ha fatto. Prima di preoccuparsi delle risorse, quindi, il sindaco di Casier farebbe bene a sentire il collega di Treviso e creare le condizioni perché l’opera venga completata. Ad oggi siamo fermi alle parole del capogruppo PD in Consiglio comunale a Treviso, che con la maggioranza tutta si è dichiarato contrario al prolungamento fino a Treviso del Terraglio est – Deve essere comunque chiara una cosa: da parte della Regione – conclude Barbisan – c’è tutta la volontà di collaborare".