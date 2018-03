Auto in fiamme ad Altivole: le spaventose immagini dell'incendio nella notte

Tra l'una e le due di sabato notte, nella frazione di Caselle ad Altivole, uno spaventoso incendio ha carbonizzato le automobili dei coniugi Garbujo. In queste immagini, girate da uno dei vicini di casa della coppia, si può vedere come la furia delle fiamme sia stata alimentata dal forte vento che ha portato il rogo, partito da una sola automobile, a estendersi e coinvolgere entrambe le vetture di proprietà della coppia. Sulla vicenda indagano in queste ore i carabinieri di Castelfranco Veneto. Non è escluso che si possa trattare di un incendio doloso

(Video girato e realizzato da Alessandro Simeoni)