Riese, non si placano le fiamme alla Milldue

La colonna di fumo visibile a chilometri di distanza...

Un vasto incendio è divampato intorno alle 12.45, presso un’azienda produttrice di arredo bagno nella zona industriale di Riese Pio X, stanno operando sul posto per le operazioni di spegnimento oltre 30 vigili del fuoco e 9 mezzi antincendio. Non si hanno notizie di persone rimaste ferite o coinvolte nel rogo. La colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti oltre che da Treviso, Castelfranco, Montebelluna, Padova, Cittadella e con i volontari di Asolo stanno operando per circoscrivere le fiamme, che hanno interessato gran parte dello stabilimento industriale. Le cause del rogo non sono al momento note.

Solo verso le 18.30 I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio evitando l’estensione del rogo alle altre adiacenti attività. L’incendio divampato per cause al vaglio del NIAT (Nucleo investigativo antincendio territoriale) ha coinvolto un capannone di circa 5000 metri quadrati adibiti alla lavorazione di mobili in legno da bagno, tra cui anche il reparto verniciatura. Il tetto di tutta la struttura è collassato. Sono ora in corso le operazione di completo spegnimento dell’incendio, attività che si protrarranno presumibilmente per tutta la notte. Ancora sul posto 33 vigili del fuoco e 8 automezzi antincendio. L'azienda era aperta per l'inventario, ma la produzione oggi non era in corso.