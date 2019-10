Un imponente incendio, sviluppatosi dalle 18 di sabato, ha avvolto un capannone adibito a deposito di ferramenta dell'azienda Sidernorio di via Sarto a Riese. Ben 40 quindi i vigili del fuoco che si sono recati sul posto, da Treviso, Padova e Vicenza, per avere ragione delle fiamme che minacciano anche molteplici abitazioni private presenti in zona.