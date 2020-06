Treviso Emergenza, inaugurata la nuova centrale operativa: «Investimento strategico»

Lunedì mattina, 22 giugno, il presidente del Veneto Luca Zaia insieme all'assessore regionale Lanzarin e al sindaco di Treviso, Mario Conte, hanno inaugurato la nuova centrale operativa del Suem 118 TrevisoEmergenza.

Una struttura all'avanguardia che comprende anche il primo eliporto realizzato in Italia al servizio di una struttura ospedaliera per garantire un servizio efficiente e coordinato in una fase delicatissima come quella del soccorso. Un investimento da 8 milioni di euro. «Soldi ben spesi - commenta il Governatore Zaia - Il 118 è stato determinante nella partita Covid. E' un settore strategico per la sanità veneta. Oltre due milioni gli accessi che avvengono ogni anno nei pronto soccorso del Veneto. In autunno torneremo ad affrontare il virus con l'artiglieria pesante e questa nuova struttura di Treviso avrà un ruolo chiave. E' fondamentale che si continuino a rispettare le regole, anche nelle spiagge - prosegue Zaia - Se il virus tornerà la responsabilità non sarà più della sanità veneta ma sarà una responsabilità personale, dei cittadini». Nell'intervista spazio anche un commento sulla cittadella della salute in costruzione al Ca' Foncello: «Abbiamo un cronoprogramma che ci dice che i lavori dovrebbero essere completati entro marzo 2021. Confermo il corso di laurea in Medicina e Chirurgia con 60 matricole dall'anno accademico 2020/2021 quindi a fine settembre/inizio ottobre». E sulle polemiche nate per le multe ai locali nel weekend Zaia conclude: «Non stiamo pensando a nuove ordinanze ancora più restrittive per limitare gli assembramenti penso vada data fiducia ai cittadini nella speranza che ci sia il rispetto delle regole visto che è in gioco la salute di tutti».