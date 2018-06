Festa d'Estate 2018 a Vascon, intervista speciale alla PFM

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E' tutto pronto a Vascon per la grande serata di musica dal vivo. Questa sera, sabato 23 giugno, sul palco della 31esima Festa d'Estate, salirà la storica Premiata Forneria Marconi. Si chiama "Emotional Tatoos Tour" e sarà un viaggio alla scoperta del nuovo album che ripercorrerà anche i grandi classici della band rock progressive. Non mancherà un passaggio in quello che - con ogni probabilità - è l'album italiano più venduto di sempre, ovvero l'album live in tour con Fabrizio de Andrè. Ecco le parole di Franz Di Cioccio e Patrick Djivas che raccontano in questa nostra speciale intervista.