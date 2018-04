Tu chiamale se vuoi emozioni! Nuove strategie per guidare (senza paura) le scelte d'investimento

Incontro formativo mercoledì 18 aprile per i Soci e Clienti di CentroMarca Banca...

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x225fe8a0)

Ammonta ad una cifra record, 1400 miliardi di euro, la liquidità detenuta dai risparmiatori italiani, in conto corrente e sulle obbligazioni a breve termine. E’ un dato Bankitalia al 31/12/2017, a dimostrazione che la paura nell’investire ha un effetto determinante nelle scelte di investimento, probabilmente segnate dalle recenti vicende bancarie. Parcheggiare i propri risparmi però può diventare, soprattutto a lungo termine, controproducente.

Non è sempre facile essere informati su come e dove investire bene il proprio denaro. Le opportunità sono differenti ed è quindi importante, se non addirittura essenziale, trovare un alleato affidabile, un consulente con il quale costruire una corretta pianificazione finanziaria. CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, opera in tal senso ormai da tanti anni. Mette a disposizione, dei propri Soci e Clienti, consulenti affidabili, in grado di creare delle pianificazioni di risparmio coerenti con le loro esigenze e i loro progetti, partendo dalla protezione della persona e del capitale umano, attraverso piani previdenziali e assicurativi a supporto anche di eventi inaspettati e imprevedibili, che possono mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Per questo motivo ieri sera (mercoledì 18 aprile) a Villa Contarini Nenzi di Dosson di Casier CMB ha organizzato, in collaborazione con Bcc Retail e Bcc Risparmio e Previdenza un incontro rivolto a tutti i Soci e Clienti dal titolo “Tu chiamale se vuoi emozioni - Nuove strategie per guidare le scelte d’investimento”.

Relatori della serata Carlo Benetti, Head of Market Research & Business Innovation e Stefano Saponaro Client Relationship Manager entrambi di GAM (Italia) SGR S.p.A. Società indipendente di gestione del risparmio che ha come particolarità, il fatto di essere stata creata da investitori per gli investitori, quindi perfettamente rispondente alle esigenze del cliente.

“Siamo partiti dalle emozioni” ha detto, in apertura di serata, il Direttore Generale di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia Claudio Alessandrini ”Perché fanno parte della nostra vita. Sono essenziali, ma bisogna saperle controllare, soprattutto quando si parla di investimenti” ha continuato Alessandrini “Le emozioni influenzano profondamente ogni nostra scelta! Il futuro di ognuno di noi, come singoli o come parte di una famiglia o di un’azienda, dipende dalla nostra capacità di scegliere. Le emozioni guidano anche le scelte d’investimento! Quante volte si tende a comperare quando i prezzi dei titoli sono alti, e a vendere quando i prezzi dei titoli sono bassi, seguendo l’euforia, o il panico del mercato, lasciandoci travolgere dalle emozioni” ha sottolineato il Direttore Generale. “Il miglior alleato è un consulente affidabile, che non si limiti alla scelta dell’asset allocation del cliente, ma parta dall’individuazione dei suoi obiettivi prioritari e lo accompagni verso una pianificazione finanziaria completa” ha concluso Claudio Alessandrini prima di passare la parola ai due relatori.

Presenti all’incontro, al quale hanno partecipato oltre 150 tra Soci e Clienti di CentroMarca Banca, anche il Capo Area Nord Est di Bcc Retail e Bcc Risparmio e Previdenza Stefano Bonivento e il Referente Commerciale Michele Sfriso.