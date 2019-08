Iris fa nascere 5 gattini in auto: si cerca una famiglia che li adotti

Iris, è una dolcissima micia tigrata chiara, molto giovane e dai grandi occhi verdi che ti scrutano nel profondo dell’anima. Fortunata e sfortunata allo stesso tempo. Sfortunata, perché è stata abbandonata e gravida, fortunata perché un’anima nobile se n’è fatta carico di cambiarle il triste destino che l’attendeva.

Ovviamente, come per tutti i mici abbandonati, anche per Iris non si conosce il trascorso storico, ciò che sappiamo è che lunedì’ sera alle 22.00 ca. cercava qualche carezza strusciandosi tra le gambe del numeroso pubblico della Fiera di Castion di Loria, forse mendicava pure qualcosa per cibarsi in vista dell’imminente evento che l’attendeva. Tuttavia, pur essendo visibilmente incinta, anzi molto incinta, non è riuscita nel suo intento poiché, a parte qualche sorriso di circostanza, era miserevolmente ignorata da tutti. Da tutti ma non di Max che, valutata la situazione, l’ha immediatamente raccolta e trascorso almeno un’ora nel passare in rassegna le abitazioni circostanti e bar in cerca del proprietario malauguratamente senza esito e ricevendo in cambio anche qualche ingiuria. Ormai era quasi mezzanotte, che fare? Forte di un’esperienza precedente Max prende contatto con i volontari dell’Enpa che lanciato il tam tam notturno, accettano di accoglierla in gattile a Conegliano. L’appuntamento è a Ponte della Priula per lo scambio. Ciò che il “salvatore” non aveva messo in conto è che Iris era in fase di travaglio per cui, durante il tragitto gli ha scodellato in auto tre piccoli batuffolini di pelo, tutti tigrati uguali. Arrivato all’appuntamento, il tempo di scambiare due parole e nasce anche il quarto tigratino anch’esso. Si era convenuto di accettare un micio e se n’è consegnati cinque. Ma non basta, arrivata al gattile, Iris in segno di riconoscenza, ha partorito il quinto, e ultimo, bianco come la neve. Il gattile non è il luogo più indicato per far crescere i piccoli per cui l’Enpa lancia un appello affinché qualche anima buona possa tenerla in stallo per almeno un paio di mesi, e a cui sarà offerta tutta l’assistenza necessaria. Non c’è nulla da fare si arrangia la mamma a far tutto. Un sentito ringraziamento a Max. persona sensibile e squisita con la quale l’Enpa, come accennato, si era già incontrata lo scorso dicembre allorché, lo stesso, incappò in tre gattini abbandonati che si erano rifugiati all’interno di un tubo di scarico impossibile da raggiungere. Visto il mancato intervento dell’Ulss, ricorse agli immancabili e generosi vigili del fuoco che liberarono i mici e approdarono all’Enpa. All’Enpa sono ormai giunti quasi a 700 gattini abbandonati, un triste primato che dovrebbe far riflettere e smuovere le coscienze dei trevigiani e di chi li amministra.

Info per stallo: 348.0352158

(VIDEO DI ADRIANO DE STEFANO)