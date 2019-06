Suonano "Joani" per beneficenza: raccolti 10mila euro

L'hanno chiamato: "Rock in quasi 1000" parodiando il "Rockin' 1000" originale che era riuscito a portare i Foo Fighters in concerto a Cesena. I fan dei Los Massadores però non sono stati da meno e, a inizio giugno, dieci anni dopo la tromba d'aria che aveva devastato la frazione di Vallà hanno dato vita a un importante evento benefico che ha raccolto ben 10mila euro per le montagne bellunesi e per un'associazione di Castelfranco Veneto.

Nel video del "Rock in quasi 1000" quattrocento musicisti si sono dati appuntamento per suonare insieme la canzone simbolo della ricostruzione dopo la tromba d'aria: "Joani". La canzone dei Los Massadores si ispirava alla celebre "Domani" degli Artisti uniti per l'Abruzzo dopo il terremoto de L'Aquila. Il video dell'evento benefico, che potete trovare qui sopra, è invece un chiaro omaggio al primo successo di Rockin' 1000 i leggendari mille musicisti italiani che si erano riuniti a Cesena per suonare la canzone "Learn to fly" dei Foo Fighters convincendo Dave Grohl e soci a venire in Italia a suonare per loro. Il risultato è una versione genuina e riuscitissima della canzone dei Los Massadores oltre a essere il risultato di una splendida iniziativa a fin di bene.