"Per me il Karate è...", il video di Ren Bu Kan è virale

Dal grido "silezioso" un No alle differenze con l'hashtag #WeLoveKarate

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si svolgerà all’insegna dell’hashtag #WeLoveKarate la 4^ edizione di Heart Cup, trofeo biennale di Karate Shotokan per club e rappresentative regionali e nazionali, organizzato da ASD Ren Bu Kan Ponzano, che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 aprile al PalaCicogna di Ponzano Veneto. Un messaggio di amore verso una disciplina rappresentata da un movimento sportivo ancora frammentato in diversi enti e federazioni. «Heart Cup è nata otto anni fa con l’obiettivo di creare una gara aperta a tutte le federazioni in cui è frazionato il mondo del karate – spiega il Maestro Davide Michielan di ASD Ren Bu Kan – in questa edizione avremo 1162 atleti di 6 nazioni diverse, provenienti da 113 società afferenti a FIKTA ed altre federazioni. Numeri che confermano il successo delle precedenti edizioni e che soprattutto ci dimostrano di aver centrato l’obiettivo».

Gli stessi atleti della Ren Bu Kan si sono cimentati ad interpretare questo messaggio con un video, condiviso all’interno dei canali social di Heart Cup e divenuto immediatamente virale. Il video si compone di una serie di primi piani di vari atleti di diversa età, lingua e livello agonistico, ognuno dei quali spiega cosa significhi per sé il karate affidandosi semplicemente all’espressione del proprio volto e ad una voce fuori campo (sottotitolata in inglese). Tra gli interpreti anche Francesco Ouattara e Caterina Dozzo, che dopo essere stati protagonisti del Campionato Mondiale, disputatosi lo scorso settembre sempre nella Marca Trevigiana, saranno in gara ad Heart Cup insieme ad altri karateka di livello nazionale e internazionale.

«Il senso del video è che il karate è un linguaggio universale – spiegano i ragazzi – Ogni differenza di età, talento, lingua o colore della pelle perde senso, perché il linguaggio del karate ci unisce tutti. È un linguaggio che viene dal cuore e che parliamo ogni volta che indossiamo il kimono, ma non solo. Il karate è più di uno sport, è una disciplina di vita nella quale tutti noi, che lo pratichiamo, ci riconosciamo senza distinzioni di appartenenza per federazione: in fondo, abbiamo tutti la medesima passione, tutti noi amiamo il karate».