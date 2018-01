La Regione sistema la passerella per le barche: via Alzaia torna a splendere

Là dove c'era l'erba ora c'è di nuovo una passerella per le barche. E' ciò che viene da dire guardando il video girato dal consigliere comunale di Silea, Andrea Cogo che, dopo essersi accorto delle pessime condizioni in cui versava la passerella d'attracco di via Alzaia, ha deciso di contattare la Regione per chiedere un intervento di sistemazione dell'area. Sei mesi dopo la situazione è nettamente migliorata e rimangono solo pochi interventi da completare per dare nuova vita all'imbarcadero trevigiano

(Video del consigliere comunale Andrea Cogo)