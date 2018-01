Accoglienza diffusa nella Marca: "Cercare soluzioni attraverso agenzie immobiliari"

A lezione di integrazione e accoglienza con "CSV Volontari Insieme"

Università del Volontariato, anche quest’anno, approfondisce le politiche e le modalità di accoglienza richiedenti asilo nel territorio provinciale, per permettere ai corsisti del 4° anno di avere elementi e strumenti utili a comprendere il fenomeno e favorire lo scambio di esperienze tra volontari impegnati nell'accoglienza. Si è svolta così la seconda giornata dedicata ai flussi migratori. La lezione è iniziata con un approfondimento volto a comprendere l’andamento demografico e mettere a confronto i modelli di accoglienza, con l’intervento di Lorenzo Vianelli dell’associazione “Asilo in Europa”.

A seguire gli iscritti, sono stati coinvolti nei laboratori sui temi dell’abitare, del lavoro e della socializzazione dei richiedenti asilo, con l’obiettivo di aprire nuove vie per il volontariato d’accoglienza; i laboratori saranno moderati e condotti dagli operatori del Sistema nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) delle cooperativa La Esse e Una casa per l'uomo, introdotte da Anna Caterina Cabino, Assessore alle politiche per l'immigrazione e migrazione del Comune di Treviso, che ha fortemente promosso il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati in qualità di capofila di una rete di comuni del territorio.