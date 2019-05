Maiale cade nel torrente Brenton: lo salvano i vigili del fuoco

"C'è un maiale che sta annegando nel Brenton". Questa la strana chiamata ricevuta sabato mattina dai vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, subito intervenuti in via San Pio X, vicino alla birreria Caten Pub, per salvare l'animale caduto nel torrente nei pressi di Vallà. Fortunatamente in pochi minuti l'intervento si è completato, nonostante l'animale fosse molto agitato e stremato per essere rimasto a lungo nelle gelide acque del torrente Brenton.

(Video di Carlo Dorella)