Marco Paolini: "Sul Monte Tomba racconterò la guerra come esperienza di uomini"

Le parole del narratore in un video-messaggio per proporre il senso del rito collettivo che sarà "Senza vincitori né vinti", l'attesissimo spettacolo teatrale che l'attore porterà in scena a fine luglio sul Monte Tomba insieme a Simone Cristicchi.