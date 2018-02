Una nuova ricetta afrodisiaca per San Valentino...ma con gli insetti!

CASALE SUL SILE Dopo l'attuazione del regolamento sul Novel Food in tutta Europa, anche gli insetti possono essere utilizzati come ingrediente nella cucina italiana, previa autorizzazione da parte dell'UE. Gli insetti, oltre ad avere interessanti proprietà nutrizionali ed essere eco-sostenibili risultano, per molte culture extra europee, un alimento con proprietà Afrodisiache. Per questa ragione, MasterBug il FoodBlogger della cucina con gli Insetti (www.masterbug.it) ha ideato, assieme allo chef Eros Marchi, un piatto innovativo dedicato agli innamorati, ricercando gli insetti con maggiori proprietà afrodisiache e creando un dolce ideale per il prossimo San Valentino. Gli insetti utilizzati per la ricetta sono formiche e pupe di bachi da seta che vengono utilizzati da centinaia d'anni come alimenti rinvigorenti.

Bachi da Seta, effetti afrodisiaci:

L'estratto di Bachi da Seta è noto per avere effetti afrodisiaci, specialmente negli uomini. Tale estratto è stato utilizzato dal popolo cinese per secoli per i vari benefici per la salute che fornisce e viene raccolto dalle larve dei bachi da seta maschi. Per secoli, gli estratti di Baco da Seta sono stati utilizzati come integratore afrodisiaco in Cina. Questo estratto è noto per aumentare la produzione di ormoni negli uomini oltre che avere importanti sostanze nutritive, come minerali e amminoacidi, che possono aiutare a fornire energia. (Namba et al. 1988)

Formiche Nere, effetti afrodisiaci:

Le formiche sono estremamente ricche di sostanze nutritive, tra cui quantità significative di vitamine B1, B2, B12, D ed E. Una formica contiene oltre il 42% di proteine e fornisce 8 aminoacidi essenziali. Le formiche sono ricche di oltre 20 oligoelementi come magnesio, calcio, fosforo, ferro, selenio e soprattutto zinco. Ogni grammo di formiche essiccate contiene 180 mg. di zinco. Questo spiega indubbiamente parte della forte influenza benefica della formica sulla sessualità, poiché lo zinco è un elemento importante nella funzione sessuale umana. Le formiche tagliafoglie della Colombia, ad esempio, sono state utilizzate come afrodisiaco da oltre 500 anni mentre in Cina le formiche sono state ampiamente utilizzate come tonico da oltre 3000 anni. (Berenbaum 1995, Leach and (ants) Fried 1972, Taylor 1975)

Oltre agli insetti nella ricetta sono stati utilizzati altri cibi più comuni e considerati a loro volta stimolanti, come fragole e miele. Il risultato finale è un dolce composto da due cannoli farciti con una mousse di fragole e formiche, che al palato donano un gusto che ricorda il limone, accompagnati da un croccante al miele e pupe di bachi da seta, con un gusto più deciso. Nel sito www.masterbug.it si può già trovare il video della ricetta su come preparare il dolce di San Valentino con gli Insetti. Buon appetito!