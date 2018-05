Da due artisti trevigiani ecco un video contro la mattanza delle balene nella Fær Øer

Con la performer e coordinatrice/animatrice di Sea Shepherd Italia, Alice Rusconi, e in collaborazione con la band Blackbeat e Romina Salvadori, gli artisti hannoo cercato di usare il linguaggio del video artistico e la comunicazione del corpo per parlare dell'atroce massacro di balene nelle Isole Faroe, e denunciare questa pratica di morte attraverso altri mezzi di comunicazione rispetto a quelli ordinari.

L’artista e videomaker trevigiano Giorgio Ricci e la coreografa Alice Rusconi Bodin di Crespano del Grappa insieme per un progetto volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla mattanza delle balene, la cosiddetta Grindarap, in corso in questi giorni alle isole Faroe. La collaborazione inedita del duo ha prodotto un video dalle tinte forti: vi si ripercorrono le sensazioni vissute dalla protagonista Alice Rusconi Bodin, attivista e volontaria coordinatrice dell' organizzazione per la difesa dei mari “Sea Sheperd”, quando con altri attivisti si lanciò nelle fredde acque dell'oceano Atlantico, ponendosi come scudo tra gli abitanti delle isole Faroe armati di uncini e coltelli, e le balene portate a riva dalle barche.

Un fatto di cronaca che vide allora anche il sostegno del governatore del Veneto Luca Zaia nel 2015, quando Alice Rusconi Bodin fu messa in stato d’arresto da parte delle autorità locali. Oggi Grindarap è diventato un video musicale, con il brano scritto dai BLACKBEAT di Giorgio Ricci, interpretato dalla voce di Romina Salvadori e coreografato dalla stessa Alice Rusconi Bodin, che con il corpo descrive l’esperienza traumatica e drammatica che i cetacei si trovano ad affrontare. Le parole della canzone sono scritto dal capitano Paul Watson, fondatore di Sea Sheperd.