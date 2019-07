Monastier porta fortuna al Venezia Calcio: dopo le visite mediche c'è il ripescaggio in B

Con le visite di idoneità sportiva effettuate alla Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier, e la riammissione in serie B avvenuta nella giornata di venerdì, è iniziata ufficialmente la stagione 2019/2020 del Venezia F.C. Giovedì, per tutto il giorno, l’intera squadra del mister Alessio Dionisi si è difatti sottoposta agli esami medici di routine: “E importantissimo avere una forma fisica ottimale - ha detto Sergiu Suciu subito dopo aver effettuato le visite di idoneità - Il nostro è uno sport molto impegnativo e ci vuole molta resistenza”.

Giocatori e tecnici hanno effettuato a seconda delle necessità, il controllo dell’acuità visiva, la spirometria, il controllo del senso cromatico, gli esami di laboratorio, la misurazione del peso, dell’altezza, l’elettrocardiogramma sia di base che sotto sforzo e la visita cardiologica effettuata dal primario di Cardiologia il dottor Totò Giujusa medico chirurgo, specialista in Cardiologia e Medicina dello sport. In serata il raduno dei 25 convocati nel vicino “Park Hotel Villa Fiorita” di Monastier e poi la partenza per il ritiro estivo che si svolgerà dal 12 al 26 luglio nella località di Mezzana in Val di Sole. “Da domani torneremo a prepararci sul campo. Il nostro obiettivo è quello di riscattarci dopo la passata stagione” ha detto il portiere del Venezia Luca Lezzerini. Un incitamento ai giovani a coltivare la passione per il calcio, con l’obiettivo un giorno di fare del gioco un mestiere, arriva dallo jesolano Nicolò Simeoni: “Continuate a portare avanti la vostra passione. L’importante è essere consapevoli che ci vuole testa ma soprattutto tanta voglia di fare”.