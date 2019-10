Folla di fedeli a Monigo per la benedizione del nuovo vescovo di Treviso

E' iniziato nel migliore dei modi, sabato mattina, il tour di Treviso da parte del nuovo vescovo Monsignor Tomasi, arrivato da Pederobba verso le ore 11.15 e subito fermatosi a conversare con i fedeli in trepidante attesa di fronte ai cancelli dello stadio di Monigo insieme ai parroci delle parrocchie di San Polo e Santa Bona. Scortato da polizia e carabinieri, mons. Tomasi è stato subito accolto in festa da tantissimi anziani e diverse famiglie religiose del quartiere che si sono rivolte a lui con canti e applausi. In seguito, il vescovo si è intrattenuto con qualche anziano del posto per poi salutare i bambini presenti e benedire tutta la comunità presente prima di mettersi in auto verso San Giuseppe da dove poi raggiungerà altri fedeli per pranzare con loro alla mensa della Caritas. Successivamente arriverà, invece, il momento più atteso della giornata: infatti, Mons. Tomasi inizierà il suo percorso a piedi in centro a Treviso verso le ore 14 circa, dalla chiesa di Santa Maria Maggiore, per poi raggiungere il Duomo per la celebrazione della messa delle 16.