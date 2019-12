Nachos Mex Pub, chili e burritos nel cuore di Treviso

E' stato uno dei primi locali di cucina messicana ad aprire i battenti nella Marca. Intervista al titolare Luigi Tonghini, lo chef milanese che 22 anni fa ha avviato l'attività in Via Inferiore. La confessione: «Non sono mai stato in Messico, se ci andassi non tornerei più in Italia»