Un Natale speciale al Day Hospital pediatrico: arrivano i cosplayer di Star Wars

Sabato all’ospedale di Castelfranco, al 9 piano presso il Day Hospital pediatrico, sono arrivati i ragazzi di Star Wars Cosplay Trevizo per esaudire il sogno di un piccolo grande guerriero, Lorenzo. Lorenzo non ci credeva, ma proprio come nel film sono apparsi i suoi personaggi preferiti che hanno inseguito tra le stanze del reparto la principessa Leila. "Grazie di cuore al reparto di pediatria di Castelfranco, a Davide Acampora per averci fatto conoscere i fantastici Star Wars Cosplay Treviso, alla Dot.ssa Valentina Martin per aver sostenuto il sogno e a Sara Mardegan per la sua gentile sensibilità nel approcciarsi con Lorenzo. Un caro abbraccio a tutta la famiglia di Lorenzo. Buon Natale!" fa sapere l'Associazione Sogni Onlus.