Natale a Valdobbiadene: addobbi coordinati, tanti eventi e un video di auguri dai commercianti del paese

Valdobbiadene a Natale si veste di iniziative, appuntamenti e manifestazioni per le festività della cittadina adagiata in un paesaggio riconosciuto Patrimonio dell’umanità. Quasi come in un presepe, tra borgate e frazioni sparse tra le colline del valdobbiadenese. Gli ingredienti sono semplici, genuini, ma d’effetto: a cominciare da una serie di addobbi coordinati, da molti eventi a favore della comunità e dalla realizzazione di un video di auguri con la partecipazione di molti commercianti di Valdobbiadene, dopo il successo dello scorso anno. “Fa piacere - commenta il sindaco del Comune di Valdobbiadene, Luciano Fregonese - sapere che la nostra comunità gode di una grande vitalità nella preparazione e nell’attesa delle festività natalizie. Un impegno condiviso dall’amministrazione comunale, da tanti volontari delle diverse associazioni locali e da tutti gli esercizi commerciali che animano il nostro paese.

Il video

Riprende e interpreta liberamente la nota favola “Il mago di Natale” di Gianni Rodari il nuovo video di auguri composto coralmente da una quarantina di commercianti valdobbiadenesi. Le riprese si sono svolte nei giorni scorsi e dopo il montaggio il filmato è stato lanciato sui social dal vicesindaco di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini, riscontrando da subito un ottimo successo e promettendo di diventare “virale”. Un’idea riproposta dopo il buon risultato del video realizzato lo scorso anno.

Le iniziative

Alla regia delle iniziative natalizie il Comune di Valdobbiadene ha coinvolto dapprima gli esercizi commerciali del territorio. “L’obbiettivo - spiega il vicesindaco Razzolini - è quello di convergere l’impegno tra pubblico e privato nell’ottica di promuovere e valorizzare gli acquisti in paese, in particolare in questo periodo di festività”. E per accompagnare il consumo anche l’occhio vuole la sua parte. Per le vie del centro della cittadina si trovano una cinquantina di veri alberelli di Natale illuminati, tutti uguali, forniti grazie all’adesione di altrettanti commercianti. Anche le vetrine dei negozi si sono addobbate con disegni e fumetti del Treviso Comic Book Festival.

Per le vie d’accesso alla centrale piazza Guglielmo Marconi, abbellita dai volontari della Pro Loco di Valdobbiadene, invece, spazio alle luminarie e a una scenografica proiezione luminosa sulla settecentesca torre campanaria adiacente al duomo di Santa Maria Assunta. Ma non è tutto, la piazza di Valdobbiadene e quella della frazione di Bigolino saranno arricchite anche da alcune sagome natalizie ideali per farsi una foto e scattarsi un selfie dopo aver fatto qualche compera nei negozi del paese, condividendola poi sui social con l’hashtag #ioacquistoinpaese.

Valdobbiadene nel cuore

Per sensibilizzare gli acquisti in paese il Comune di Valdobbiadene ha voluto consegnare ai commercianti anche degli adesivi a forma di cuore riportanti la scritta “Valdobbiadene nel cuore”. Un simpatico gadget da apporre nei pacchetti per gli acquisti e per i regali del prossimo Natale.

Gli appuntamenti

Il parco monumentale antistante a Villa dei Cedri, sabato 14 dicembre 2019 alle ore 17, aprirà la rassegna degli appuntamenti natalizi di Valdobbiadene ospitando la sacra rappresentazione teatrale di arte, musica e teatro “È nato” in occasione del decennale del presepe artistico della cittadina dedicato quest’anno alle voci del tempo. Nel fine settimana tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019, invece, in piazza Marconi e in via Garibaldi andrà in scena la nuova edizione del mercatino natalizio con produzioni artigianali, dolci sapori e intrattenimento. Fino al tradizionale brindisi in piazza Marconi dopo la Santa Messa di Natale nella notte con la Pro Loco. L’elenco completo degli appuntamenti di Valdobbiadene a Natale è consultabile a questo link.