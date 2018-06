"Non ne sapete" ecco il nuovo singolo del trevigiano Mattia Vanin, aka Sig. Mat

“Non Ne Sapete”: questo il primo estratto dell’EP di 5 tracce sul mercato dal 13 Luglio (su Apple Music, Spotify, Playmusic, Deeze e Tidal) e che si chiama “diciotto” EP. EP. Significa primo episodio, essendo il primo, e ovviamente non ha la stessa quantità di tracce di un’album o un mixtape, "ma comunque dentro 'diciotto', oltre a questo primo estratto, ci sono tracce molto più interessanti, complesse e che spaccano di più - ci racconta Mattia Vanin, aka Sig. Mat - ho scelto 'Non Ne Sapete' come primo estratto perchè di tutto quello che uscirà probabilmente la maggior parte del pubblico, infatti, non ne saprà molto...In questa traccia spiego come sono, cosa ho passato e perché sto dicendo determinate cose, è la Intro di 'diciotto' che racchiude tutto l’EP". Il video è stato diretto da Leonardo Maso, mentre la base dal produer Looney.

"'Non Ne Sapete' è molto particolare e piena di controsensi, pensieri scomodi, paragoni e doppi sensi (come infatti secondo me è la vita reale) è tutta una bugia secondo me...siamo comandati e siamo costretti a seguire la massa. È il mio pensiero e in questo mio progetto ho voluto esprimere al meglio la mia crescita, i miei cambiamenti e il mio pensiero" conclude Vanin.