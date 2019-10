Camihawke a Oderzo Food Fest: «Si parla di cibo, non potevo mancare»

Su Instagram si presenta con una frase molto simpatica “La pasta al forno è il mio unico credo”. Camilla Boinardi, in arte Camihawke, arriverà a Oderzo sabato 5 ottobre per parlare del suo amore per il cibo e del suo nuovo programma con Carlo Cracco: "Nella mia cucina"