Gruppo Ragazzi Arcade aspetta il Panevin con il video "Fotogrammi Veneti"

I giovani cittadini hanno avuto il compito di ideare e produrre uno spot e un documentario che parlassero del Panevin

Il Comune di Arcade ha partecipato al bando, promosso dalla Regione del Veneto per i giovani, initolato "Fotogrammi Veneti". I giovani coinvoti (Ilaria Gastaldo, Nicole Zorzi, Deborah Barro, Enrica Barro, Denis Cremonese, Laura Lovadina e Antonella Masetto) hanno avuto il compito di ideare e produrre uno spot e un documentario che parlassero del Panevin. Il primo mira a pubblicizzare il Panevin come evento di grossa portata culturale e sociale, il secondo, invece, verrà mostrato il 5 Gennaio per tutta la sera al primo piano dell'ex municipio.

"Quando abbiamo intervistato gli alpini, abbiamo chiesto cosa fosse per loro il Panevin e ci hanno risposto senza esitare: "Un'ambizione" non capivamo bene ma poi ne abbiamo appreso il significato. E' l'ambizione di portare avanti una tradizione che va oltre le 51 edizioni del Panevin in Piazza, che ha origine nelle case contadine, nei cortili e nelle vie di ognuno di noi, dal lavoro dei nostri nonni sino all'impegno dei giovani d'oggi, è il nostro valore aggiunto! E' stato per noi un onore portare a termine questo progetto nella speranza che di queste tradizioni se ne parli e si tramandino di generazione in generazione."

Ilaria, NIcole,Deborah, Denis, Enrica, Laura e Antonella vi aspettano numerosi la sera del 5 Gennaio per conoscere da vicino il Panevin di Arcade, e per chi volesse seguirli anche prima e dopo l'evento, li trovate sul profilo Instagram @fotogrammiarcade