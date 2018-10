Panico tra i rom di via Bindoni a Treviso: roulotte divorata dalle fiamme

Panico domenica sera verso le 21.45 in via Bindoni a Treviso, nel quartiere di Santa Bona, luogo spesso al centro della cronaca locale in quanto via residenziale di diverse famiglie rom e sinti. A scatenare la paura degli abitanti del posto sono state le alte fiamme che si sono scatenate improvvisamente da una roulotte, di una famiglia sinti, parcheggiata nella via e che hanno in brevissimo tempo divorato il mezzo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e nessun altro danno è stato provocato agli immobili limitrofi, ma il mezzo è andato del tutto distrutto ancor prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto successo: per i presenti potrebbe trattarsi di un gesto doloso, di vendetta tra nuclei diversi di rom, ma potrebbe anche trattarsi di un "semplice" cortocircuito o di una improvvisa esplosione di una bombola a gas. Tra i primi sul posto anche il consigliere comunale Davide Acampora.