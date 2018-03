Sicurezza a Santa Bona, Parco Uccio ancora aperto la notte

"Abbiamo dato la disponibilità ancora piu di un anno fa a garantire un servizio di apertura e chiusura con qualche volontario della nostra associazione senza aver nemmeno una risposta"

Il parco Uccio rimane aperto di notte da circa un mese. E' la denuncia dell'ex capoguppo PDL in consiglio comunale a Treviso, Enrico Renosto. "Abbiamo dato la disponibilita ancora piu di un anno fa a garantire un servizio di apertura e chiusura con qualche volontario della nostra associazione senza aver nemmeno una risposta. - afferma Renosto - Un parco che abbiamo fortemente voluto quando eravamo noi del centrodestra in maggioranza e che ha riqualificato e rivalutato l'intero quartiere e che non vogliamo diventi meta notturna di vandali e quant'altro come gia avvenuto l'anno scorso sempre dovuto alla mancata chiusura notturna"

"Questa é smart city? Questa é Treviso aperta? Si,aperta aĺl'incuria... - denuncia Renosto - Il parco Uccio è stato uno dei risultati piu brillanti che abbiamo portato a casa per il quartiere, nell'amministrazione precedente: 30 mila metri quadri di verde per il quartiere. Ricordo l'impegno che ho profuso giorno dopo giorno per arrivare alla sua realizzazione. Ora questi non sono capaci di organizzarsi per chiuderlo la notte,noi ci siamo resi disponibili ancora un anno fa con i nostri volontari per impedire che diventi luogo mal frequentato sopratutto in orario notturno" - conclude Renosto.