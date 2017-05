Pedalando per la Marca: un itinerario in bicicletta alla scoperta di Arcade

Un modo sano per scoprire la campagna trevigiana con il mezzo più ecologico che ci sia...

ARCADE Il percorso parte dal piazzale della chiesa di Arcade. Tenendo questa alle spalle, teniamo la destra e imbocchiamo via Cal Longa, lungo la quale possiamo ammirare i resti di villa Barnabò. Subito dopo l'ultima casa a destra della via, prendiamo sempre verso destra una stradina a fondo naturale, individuata da due brentelle. Una volta raggiunta la strada asfaltata che dal centro di Arcade porta al Montello, giriamo a destra e dopo 300 metri prendiamo sulla sinistra una carrareccia simile alla precedente. procedendo verso nord, alla biforcazione teniamo la destra. Poco dopo la strada raggiunge un incrocio a T e qui teniamo la destra. Seguiamo ora via Montenero verso sinistra. Giunti in località Madonnetta imbocchiamo l'omonima via fino a raggiungere il canale Piavesella. Prima del ponte seguiamo l'argine del canale verso destra. una volta terminato l'argine dirigiamoci verso destra fino a raggiungere via Bainsizza.

Ora ora giriamo prima a destra e poi a sinistra in via Gravoni, fino a raggiungere via Trieste in direzione Spresiano. Voltiamo a destra lungo la pista ciclabile, ed ancora a destra per via Della Mola. Successivamente teniamo la sinistra per via Madonnetta. Lungo quella strada sulla destra possiamo ammirare il parco di villa Della Zonca. Passata la villa recuperiamo verso il paese sempre lungo via Madonnetta. Proseguiamo imboccando via Roma all'angolo della piazza - dove possiamo osservare il parco di Villa Cavalieri. In seguito voltiamo a destra per via Marangona e alla biforcazione teniamo la sinistra e ancora la sinistra imboccando vicolo Marangona. Nei pressi di un rustico prendiamo via Piave verso destra. Una volta attraversato un piccolo borgo giriamo verso sinistra dopo alcune centinaia di metri grazie ad una sorta di piccolo ponte. Raggiungeremo così località Guizza. Girando a sinistra recuperiamo la strada che da a Arcade porta a Visnadello (via Roma).

Attraversandola raggiungiamo una strada a fondo bianco ce ci porta sino a via Gravoni, e qui giriamo a destra. Alla fine usciamo in via Roma: teniamo la destra e dopo qualche centinaia di metri la sinistra imboccando via Venturali. Una volta terminata la strada a fondo bianco voltiamo a destra. Dopo poche centinaia di metri, raggiungiamo un bivio a T: noi qui gireremo a destra percorrendo una carrareccia verso nord per un chilometro circa. Raggiungeremo così via Marangona, he precedentemente abbiamo percorso in senso inverso: raggiunto il manto asfaltato giriamo a destra e dopo 100 metri sulla sinistra imboccando una strada bianca che ci porta direttamente in via Indipendenza. Ci immettiamo in tale via girando a sinistra e dopo 400 metri giriamo a destra in località Biancanil. Qui il tratto più ameno dell'itinerario raggiunge una biforcazione. noi imboccheremo la strada di sinistra e al successivo incrocio sempre a sinistra. Recuperiamo tenendo la destra via Cantarane e il centro del paese, tenendo la sinistra lungo via Indipendenza per fare ritorno al piazzale della chiesa.

Buona pedalata!

Testi, percorso, mappa tratto da: "Da Treviso al Montello" di Nicola Bergamo, Achab Editoria