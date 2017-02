Da operatore del Suem a fotomodello: è boom di "mi piace" su Facebook per Pier Pellencin

TREVISO. Lui è Pier. Ha 22 anni, è nativo di Bassano ma a lungo residente a Roncade. Ha deciso di mollare il suo posto di lavoro al suem di Venezia per rincorrere un suo sogno nel cassetto: fare il fotomodello.

L’idea è cresciuta un po’ per scherzo e un po’ per passione postando alcune foto sui social. Il popolo del web lo ha invaso di messaggi, ma anche di chiamate di lavoro. Perché il sogno di Pier è quello di posare come modello di nudo artistico. Ecco cosa ci ha raccontato Pier Pellencin in questa video intervista.