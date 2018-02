Nasce "10 Volte Meglio", nuova forza politica che guarda alle imprese e all'innovazione

10 Volte Meglio presenta i candidati che parteciperanno alle elezioni politiche del 4 marzo in rappresentanza del partito nei collegi di Venezia e Treviso...

Candidati Plurinominali Venezia: Nicoletta Carniato, Lucio Gomiero, Lavinia Colonna Preti, Giovannibattista (Mattia) Crespi

Candidati Uninominali: Emine Elif Akay (Venezia), Andrea Castro (San Donà), Francesca Tosato (Chioggia), Anna Ruffato (Castelfranco)

Candidati Plurinominali Treviso: Lucio Gomiero, Francesca Voltarel, Andrea Castro, Emine Elif Akay

Candidati Uninominali: Michele Gomiero (Montebelluna), Lorenzo Polentes (Conegliano), Lavinia Colonna Preti (Belluno), Giovannibattista (Mattia) Crespi (Treviso)

Il progetto vuole contribuire a costruire un’Italia che sia davvero dieci volte meglio, e non solamente “un po’ meglio”. Perché in questo nostro futuro possibile c’è un’Italia rinnovata e rigenerata, un obiettivo – ambizioso ma raggiungibile – per costruire un Paese moderno e più efficiente. Numerosi i temi di interesse contenuti nel programma, tra cui l’educazione e la cultura, la modernizzazione della macchina statale, le iniziative per dare competitività alle imprese, il supporto alle aziende nei settori legati alle tecnologie innovative, il rilancio del turismo e soprattutto l’obiettivo di far crescere i posti di lavoro qualificati e qualificanti.