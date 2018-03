Prima Linea: la gara di scialpinismo per non dimenticare

Che spettacolo! Il Cima Grappa innevato percorso magico per lo scialpinismo...

Quando mancano solo un paio di giorni alla partenza della prima edizione di “Prima Linea”, gara di scialpinismo a squadre che vuole ricordare i tristi avvenimenti della Prima Guerra Mondiale, sul massiccio del Grappa tutto è pronto per accogliere gli atleti e accompagnatori. Tutto inizierà sabato mattina, quando lo storico Davide Pecoraro accompagnerà gli studenti delle scuole medie all’interno del “campo militare” allestito dalla 22° Compagnia Autonoma Skiatori. Un vero e proprio percorso storico toccando il Rifugio Bocchette, il Forcelletto e Cima Grappa.

Sabato pomeriggio si svolgerà il briefing tecnico con le ultime novità riguardanti la gara dell’indomani. Il quartier generale sarà presso la località Bocchette, dove domenica mattina alle ore 9 partirà “Prima Linea”. Le condizioni del manto nevoso sono perfette e il tracciato è già quasi del tutto già percorribile, il dislivello totale di sola salita è di 1700 metri diluiti in cinque salite, con due tratti da affrontare a piedi, uno dei quali sarà il passaggio sul sacrario del Monte Grappa, che sarà scortato dagli alpini dell'A.N.A. e dalla 22^ Compagnia Skiatori.

Le iscrizioni sul sito https://www.skialpvaldobbiadene.com/prima-linea sono ancora aperte, in queste ore il Comitato Organizzatore ha attivato una promozione riservata a chi vorrà partecipare a Prima Linea, avendo già corso il Sellaronda Skimarathon. La manifestazione si avvale del Patrocinio del comune di Seren del Grappa e con la collaborazione di Guide Alpine e di volontari, lo svolgimento della gara sarà in tutto rispetto del luogo e del momento particolare che questi luoghi stanno vivendo a 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale. Tutte le informazioni sulla pagina FB Skialp Valdobbiadene e sul sito https://www.skialpvaldobbiadene.com/prima-linea.



Programma



SABATO 17 MARZO

In mattinata, allestimento/rievocazione storica da parte del gruppo di rievocatori “22° Compagnia Autonoma Skiatori” in zona malga Bocchette e visita didattica delle classi 3° Media di Feltre (con prof. Rech)

Ore 18: Briefing pre-gara FISI con illustrazione del percorso, dei materiali da utilizzare, e delle condizioni niveometereologiche. Introduzione storica con Davide Pegoraro



DOMENICA 18 MARZO

Alza bandiera presso Cima Grappa

Ore 9:00 Partenza della Gara FISI (Coppa Italia).

ore 12:00 Arrivo dei vincitori, Cerimonia floreale – successivamente trasferimento al Rifugio Bassano per il pranzo.

Ore 15:00 Inizio premiazioni ufficiali gara FISI

Ore 17:00 Chiusura ufficiale della manifestazione con Ammainabandiera presso il Sacrario di Cima Grappa – Saluti delle Autorità.