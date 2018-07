"Mi vuoi sposare?", la proposta di matrimonio a San Marco prima del concerto di Zucchero

Una proposta di matrimonio in grande stile, quella immortalata nel video da Mirko Manzin. Si è inginocchiato in piazza San Marco davanti alla sua bella e le ha chiesto di sposarlo. L'episodio in una delle cornici più belle e romantiche, nel cuore di Venezia, non fosse altro che la fatidica domanda «mi vuoi sposare?» sia stata pronunciata davanti a migliaia di persone, a pochi passi dal palco allestito davanti al museo Correr, prima dell'inizio del primo concerto di Zucchero in laguna. Una location suggestiva, prima di un evento esclusivo. Alla fine è arrivato il «sì», sancito da un bacio liberatorio.