RaccontamiTreviso: mura e canali diventano un breve film per un capoluogo «a misura d’uomo»

Nella piazza del mercato, ai tavolini del caffè, siedono gli uomini che guardano le donne. Osservando la “sua” Treviso, Pietro Germi raccolse un materiale narrativo unico: fu così che diede vita uno degli esiti più alti della commedia all’italiana degli anni ‘60. La Treviso di «Signore e signori» e i suoi angoli più suggestivi sono ancora oggi lo specchio autentico di una società che il drone di Banca IFIS ha provato a raccontare con uno sguardo e uno storytelling contemporaneo. Nasce così #RaccontamiTreviso, nuova tappa di #RaccontamItalia: l’iniziativa social lanciata da Banca IFIS impresa per far conoscere il Bel Paese. Nel breve film di soli 60 secondi, le mura e le porte, i canali e i vecchi mulini, i palazzi storici e le osterie dove bere Prosecco, mangiare radicchio e tiramisù, in barba al detto che abbina ai trevisani… pan e tripe.

Treviso è la dodicesima meta del drone di Banca IFIS. Partito dal Sud Italia con prima tappa a Bari, poi Vicenza, Ancona, Perugia, Napoli, Bergamo, Salerno, Padova, Torino, Verona e Udine il viaggio di #RaccontamItalia è tornato in Veneto per sorvolare una città «a misura d’uomo» dove Banca IFIS Impresa ha un proprio ufficio territoriale. Banca IFIS Impresa vanta una presenza capillare in tutta Italia con 27 uffici che garantiscono un rapporto costante fra i professionisti di Banca IFIS e le PMI locali. L’obiettivo del video è raccontare l'essenza di territori fatti di lavoro, di bellezza e di tradizioni, accompagnando le immagini alla parlata caratteristica di ogni angolo d’Italia: il dialetto.

Come è nato #RaccontamiTreviso - Il video è stato realizzato con un drone 4K del peso di 300 grammi per una durata massima di circa un minuto. Il video-racconto vuole valorizzare le regioni e le aree in cui opera Banca IFIS Impresa, a testimonianza del suo ruolo di banca di prossimità e di supporto alle filiere produttive dell’economia reale italiana. #RaccontamiTreviso, che è stato pubblicato su tutti i canali social di Banca IFIS Impresa (Facebook, Twitter, Youtube) e ha una sezione dedicata del sito ufficiale, ha coinvolto tutti i referenti commerciali della filiale di Treviso che conoscono in maniera profonda la città e hanno saputo rivelare gli aspetti più inusuali del capoluogo, in una creazione di valore basata sulla collaborazione tra la rete commerciale e il team Comunicazione della Banca.

I progetti di Banca IFIS Impresa per le eccellenze del made in Italy - L’iniziativa #RaccontamItalia si aggiunge ad altri progetti promossi da Banca IFIS Impresa e dedicati alla manifattura, alle filiere del made in Italy, all’educazione e all’innovazione digitale, sia all’interno delle aziende clienti e non, sia all’interno della Banca stessa. A maggio 2018 è stato lanciato New #TourPMI, un format innovativo di ricerca, collaborazione con importanti università italiane e analisi sull’impresa che ha unito le competenze degli studenti universitari e l’esperienza “sul campo” degli imprenditori. Questo format è l’evoluzione della prima versione di #TourPMI, una web-serie di racconti video e digitali delle aziende clienti di Banca IFIS Impresa dove sono state realizzate interviste a chi ogni giorno fa parte dell’Italia che produce.