Red Canzian parte per Sanremo: in un video il suo saluto ai fan

Il celebre musicista trevigiano ha voluto salutare i suoi fan pochi minuti prima di partire alla volta di Sanremo. Queste le parole con cui ha accompagnato il suo video-messaggio: "È finalmente arrivato il momento di partire per il Festival. È stata una lunga attesa e la voglia di far sentire la mia canzone a tutti voi è aumentata di giorno in giorno. Spero davvero che vi arrivi al cuore come io, insieme a Miki, l’abbiamo pensata e scritta... doveva essere un fiume di positiva energia musicale per raccontare una vita, la mia, che nonostante qualche pit stop, è stata bellissima, e unica, come la vita di ognuno di voi, unica e irripetibile, con il vostro esclusivo canto... speriamo di esserci riusciti"

(Video tratto dalla pagina Facebook: "Red Canzian Official")