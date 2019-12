Fiera Agricola di Santa Lucia: un registro per tutelare i prodotti veneti di qualità

E' stato istituito lunedì 16 dicembre, nell'ultimo giorno della Fiera agricola di Santa Lucia di Piave, il Registro RQR, nato per aiutare tutte le attività regionali che operano nel settore alimenti e bevande, per qualificare, certificare e promuovere i loro prodotti. Non solo la filiera produttiva, ma anche la filiera commerciale/distributiva e di somministrazione.

RQR è il primo progetto così ampio a livello regionale, in quanto abbraccia il coltivatore diretto, il produttore o trasformatore dei prodotti Veneti, il distributore, il somministratore (ristoranti e alberghi, ma anche punt i vendita). Il tutto passando attraverso il mondo della formazione, dagli istituti alberghieri ai Cfp alle università. L'associazione no profit alla base del progetto RQR coinvolge primari imprenditori e professionisti del settore, e si rivolge a tutte le aziende Food del Veneto. Iscriversi al registro significa poter inserire la propria azienda di produzione del circuito e nelle attività di promozione messe in atto dal Registro RQR in collaborazione con la Regione Veneto e con gli enti istituzionali del territorio, mettendosi a sinergica disposizione anche delle associazioni di categoria. Per il retail e per il settore ricettivo significa valorizzare l'offerta del territorio per renderlo più attraente e competitivo nell'accoglienza del turismo.