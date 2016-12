ReinMan - "Il muretto di Francesca" feat. Gabriele Marino (Prod. James Cella)

Il 26enne Bruno Rago, in arte ReinMan, nel 2014 perse la sorella in un incidente stradale. Oggi il suo ricordo però rimarrà per sempre inciso in una canzone

CASIER Nel gennaio del 2014 Francesca Rago se ne è andata per sempre nel più bello della vita, a quei 18 anni nei quali vorresti spaccare il mondo e vivere tutte le esperienze che l'esistenza può offrire, ma basta un attimo, una disattenzione e tutto questo puà scomparire in un baleno. Quel giorno, infatti, Francesca era appena uscita di casa per andare a scuola, come sempre, ma il destino quella mattina ha voluto che venisse investita da un furgone mentre si trovava a pochi passi dalla fermata dell'autobus a Casier.

Un colpo durissimo soprattutto per il fratello Bruno, cantante della scena musicale trevigiana sotto lo pseudonimo di "ReinMan", nome scelto in passato proprio da Francesca. E proprio sotto Natale, per ricordare ancora una volta la sorella, è uscito il singolo "Il muretto di Francesca" (il cui video vede alla regia e al montaggio Elia Outro, mentre le riprese sono state realizzate da Antonio Dal Mas), ultima traccia, ma anche la più importante del cd "Steven Bradbury EP" prodotto dalla casa discografica indipendente JFK di Spresiano e il cui ritornello è cantato da Gabriele Marino.