Da Monastier alla Sierra Leone: la riabilitazione sportiva di "Around Us Onlus"

Loro sono i giovani della Sierra Leone amputati alle gambe durante la guerra dei diamanti. "Around Us Onlus", associazione no profit di Monastier li sta aiutando nell'ambito di un progetto di riabilitazione sportiva

L'associazione opera in Sierra Leone dal 2012 con l'aiuto dei padri Giuseppini del Murialdo. La Onlus invia molti medici in Sierra Leone - provenienti anche dalla casa di cura Giovanni XXIII di Monastier - i quali operano gratuitamente queste persone sfortunate, pagandosi anche le spese personali. Ecco in questo video una loro partita di calcio ripresa proprio da Gabriele Geretto, amministratore delegato della casa di cura "Giovanni XXIII" di Monastier“, che due volte all'anno va sul posto per portare i fondi raccolti a Treviso. "C'è uno spirito e un orgoglio da parte di questi ragazzi - ci spiega Geretto - "che fa invidia a qualsiasi squadra di calcio europea e non solo".