Villorba, il centro commerciale Panorama riapre ma resta al freddo

Quella che sembrava una chiusura a tempo indeterminato del centro commerciale "Panorama" di Villorba si è trasformata in poche ore in una riapertura in tempi record. Oggi, venerdì 21 dicembre, i negozi e le attività commerciali di via della Cartiera 5 sono tornati al lavoro a pieno regime. Nel frattempo sono al lavoro anche i tecnici per ripristinare il più velocemente possibile il riscaldamento centralizzato della struttura, in seguito all'esplosione di un boiler di una caldaia avvenuta il 19 dicembre scorso.

Parrebbe infatti, che alcuni negozi - secondo quanto riportato da alcuni commessi e dipendenti delle attività - siano al momento al freddo in attesa che possa ripartire il riscaldamento centralizzato, mentre altri negozi dispongono di un riscaldamento autonomo attualmente in funzione.