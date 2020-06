Anatroccoli rimangono incastrati in alcuni scarichi: ecco il video del loro salvataggio

Una tarda mattinata di lavoro è stata quella di sabato per i vigili del fuoco di Treviso. Verso le ore 12, infatti, i pompieri si sono recati in via Santa Bona Nuova per soccorrere alcuni anatroccoli che erano rimasti incastrati all'interno di alcuni scarichi dell'acqua. La scena ha attirato sul posto molto curiosi ma fortunatamente è tutto finito per il meglio con il salvataggio di tutti i piccoli e il sospiro di sollievo per i residenti della zona.